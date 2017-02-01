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  2017年2月1日 星期三
區議員徐子見指有露宿者柴灣墳場為家　記者到訪遇打地鋪中年漢：不需幫忙
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區議員徐子見指有露宿者柴灣墳場為家　記者到訪遇打地鋪中年漢：不需幫忙[22:35]
東區區議員徐子見早前獲街坊告知，有兩名露宿者在柴灣歌連臣角墳場露宿。他前日到場，與其中一名...
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    更新時間：2017-02-01 16:09
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