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  2017年1月26日 星期四
李波「以自己方式」出境　入境處稱暫無證據檢控　去年內地旅客跌6.7%
 即時頭條
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    瓻走勢
    23,374.17 ↑ 325.05 ( 0.01%)
    國指走勢
    9,854.36 ↑ 112.04 ( 0.01%)
    更新時間：2017-01-26 16:58
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